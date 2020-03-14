إصابة 5 أشخاص بينهم شرطي في مشاجرة ببئر توتة في العاصمة

أفضت مشاجرة مجموعتين من الأشخاص، أمس الجمعة على الساعة العاشرة ليلا، ببئر توتة بالعاصمة، إلى جرح شرطي وإصابة 4 أشخاص آخرين.

وحسب بيان لأمن العاصمة، تعود وقائع القضية، لليلة أمس الجمعة، حينما أخطر مواطن قاعة العمليات لأمن ولاية الجزائر، بمشاجرة بين مجموعتين من الأشخاص بحي 1680 مسكن بئر توتة.

وفور ذلك، تنقلت مصالح الشرطة إلى المكان، وبمجرد مشاهدتهم لاذت المجموعتين المتخاصمتين بالفرار.

وعلى الساعة 23:00 من نفس اليوم، عاد عناصر الشرطة الذين لم يبتعدوا عن المكان، وبناء على مكالمة من مواطن آخر، يبلغ عن عودة المجموعتين مشكلتين من حوالي 30 شخص وأنهما على وشك المواجهة بينهما، للمنطقة.

وبمجرد تقدم عناصر الشرطة من المكان، اعتدوا عليهم بالزجاجات الحارقة والشماريخ النارية والحجارة والأسلحة البيضاء.

وأدت هذه المواجهات إلى جرح شرطي، نتيجة إصابته بجسم مقذوف على مستوى الرأس، والحرق الجزئي لداخل مركبة شرطة، نتيجة استهدافها بشماريخ نارية.

بالإضافة إلى إصابة 4 أشخاص بجروح نتيجة المشاجرة، والذين غادروا المستشفى.

وأمام هذا الوضع، لجأت قوات الشرطة إلى استعمال الوسائل النظامية لصد المعتدين وتفرقتهم، ليستتب الهدوء على الساعة 23:30.

وتم بأسف تسجيل في نهاية هذه الحادثة، وعلى الساعة 01:30 صباحا، استقبال مواطن بالمستشفى، الذي خلص التشخيص الطبي أن حالته غير خطيرة، أصيب بعيار ناري في ظروف غامضة، والتي سيحددها تحقيق وكيل الجمهورية.