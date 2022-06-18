إصابة 5 أشخاص في إصطدام 3 مركبات بالشلف

أصيب اليوم السبت، 5 أشخاص بجروح وكسور متفاوتة الخطورة إثر حصول إصطدام تسلسلي بين 3 مركبات على مستوى المحور الوطني رقم 19 عند مفترق الطرق بعنصر النحاس ببلدية سيدي عكاشة.

أين تدخلت مصالح الحماية المدنية، لأجل إسعاف الجرحى وإجلائهم على جناح السرعة إلى مصلحة الإستعجالات بمستشفى زيغود يوسف بتنس لتلقي العلاج.

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