إصابة 5 أشخاص في إنفجار غاز بمنزل في بومرداس

أصيب 5 أشخاص، في حادث إنفجار غاز المدينة، بمنزل متكون من طابقين على مستوى حي اولاد القاضي ببلدية حمادي ولاية بومرداس.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، خلف الإنفجار، إصابة 5 أشخاص، حيث تم إسعافهم.

بالإضافة إلى تسجيل إنهيار لجدران الطابق الأرضي والطابق الأول.

وأشار ذات البيان، إلى إن عملية التدخل من قبل مصالح الحماية المدنية لا تزال متواصلة في هذا الحادث.

انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية

#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط

⬇️⬇️⬇️

https://vb.me/EnnaharTVfb