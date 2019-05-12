إصابة 5 أشخاص في إنفجار لغاز المدينة بميلة

خلف إنفجار لغاز المدينة وقع بمنزل فردي ببلدية وادي العثمانية، بميلة، إصابة 5 أشخاص بجروح وحروق متفاوتة الخطورة.

وحسبما أفاد به بيان مصالح الحماية المدنية، اليوم الأحد، فإن الضحايا تتراوح أعمارهم ما بين 10 و49 سنة.

واضاف ذات المصدر، أنه قد تم نقلهم من طرف خواص إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى المدينة.

وتمثلت الخسائر المادية في احتراق كلى لأثاث المنزلي وانهيار الجدران وتشقق السقف، استنادا لذات المصدر.

من جهتها فتحت المصالح الأمنية المختصة إقليميا، تحقيقا لتحديد أسباب هذا الحادث بدقة. يضيف المصدر.