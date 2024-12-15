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أخبار الجزائر

إصابة 5 أشخاص في اصطدام تسلسلي لعدة مركبات بالشلف

بقلم عايدة.ع
إصابة 5 أشخاص في اصطدام تسلسلي لعدة مركبات بالشلف
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أصيب خمسة أشخاص في حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 19 بالقرب من مقبرة الشهداء ببلدية سنجاس، بولاية الشلف.

وأفادت مصالح الحماية المدنية ان الحادث تمثل في إصطدام تسلسلي لأربعة مركبات بالطريق الوطني رقم 19. بالقرب من مقبرة الشهداء ببلدية سنجاس.

حيث خلف الحادث إصابة 5 أشخاص بجروح تم إسعافهم وإجلاؤهم إلى المصالح الاستشفائية لذات البلدية مع تسجيل خسائر مادية للمركبات.

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