إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالمدية
بقلم عايدة.ع
أصيب 5 أشخاص في حادث مرور وقع صباح اليوم السبت، على مستوى الطريق السيار شمال-جنوب، بلدية و دائرة البرواقية بولاية المدية.
وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 07سا 13د، من أجل حادث انحراف و انقلاب سيارة. على مستوى الطريق السيار شمال-جنوب، بلدية و دائرة البرواقية.
أين خلف الحادث إصابة 05 أشخاص بجروح مختلفة تتراوح أعمارهم بين (12 و 76 سنة). تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي .
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