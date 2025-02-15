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أخبار الجزائر

إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالمدية

بقلم عايدة.ع
إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالمدية
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أصيب 5 أشخاص في حادث مرور وقع صباح اليوم السبت، على مستوى الطريق السيار شمال-جنوب، بلدية و دائرة البرواقية بولاية المدية.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 07سا 13د، من أجل حادث انحراف و انقلاب سيارة. على مستوى الطريق السيار شمال-جنوب، بلدية و دائرة البرواقية.

أين خلف الحادث إصابة 05 أشخاص  بجروح مختلفة تتراوح أعمارهم بين  (12 و 76 سنة). تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي .

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