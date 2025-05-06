إعــــلانات
أخبار الجزائر

إصابة 5 أشخاص في حادث مرور بأم البواقي

بقلم عايدة.ع
إصابة 5 أشخاص في حادث مرور بأم البواقي
  • 36
  • 0

سجلت مصالح الحماية المدنية، صباح اليوم الثلاثاء، حادث مرور بالمكان المسمى دوار المدفون، ببلدية أم البواقي .

وحسب المصدر نفسه، تم التدخل على الساعة 07سا 20د من أجل حادث انحراف سيارة اصطدامها بشجرة. بالمكان المسمى دوار المدفون ، ببلدية ، دائرة  أم البواقي.

حيث خلف الحادث إصابة 05 أشخاص بجروح مختلفة تتراوح ٱعمارهم بين 06 سنة و 60 سنة، تم  إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

»إضغط إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/fqUcN
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر