إصابة 5 أشخاص في حادث مرور بأم البواقي

سجلت مصالح الحماية المدنية، صباح اليوم الثلاثاء، حادث مرور بالمكان المسمى دوار المدفون، ببلدية أم البواقي .

وحسب المصدر نفسه، تم التدخل على الساعة 07سا 20د من أجل حادث انحراف سيارة اصطدامها بشجرة. بالمكان المسمى دوار المدفون ، ببلدية ، دائرة أم البواقي.

حيث خلف الحادث إصابة 05 أشخاص بجروح مختلفة تتراوح ٱعمارهم بين 06 سنة و 60 سنة، تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

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