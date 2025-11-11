إصابة 5 أشخاص في حادث مرور بأم البواقي 

أصيب 5 أشخاص في حادث مرور وقع صبيحة اليوم الثلاثاء، بالطريق الوطني 10 بالمكان المسمى بئر جديدة، بلدية أم البواقي.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 07سا59د إثر حادث اصطدام تسلسلي بين 04 سيارات، بالطريق الوطني 10 بالمكان المسمى بئر جديدة، بلدية ودائرة أم البواقي.

حيث أسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص بجروح خفيفة، تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

