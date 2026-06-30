إصابة 5 أشخاص في حادث مرور بالبويرة

سجلت مصالح الحماية المدنية بولاية البويرة، صباح اليوم الثلاثاء، حادث مرور مرور على مستوى الطريق السيار اتجاه قسنطينة مخرج بلدية العجيبة، بدائرة بشلول.

وأشارت المصالح نفسها، أنها تدخلت على الساعة 09سا05د من أجل حادث انحراف وانقلاب سيارة. على مستوى الطريق السيار اتجاه قسنطينة.

حيث خلف الحادث إصابة 05 أشخاص تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

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