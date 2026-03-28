إصابة 5 أشخاص في حادث مرور بباتنة

أصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة إثر حادث مرور وقع صبيحة اليوم، على مستوى الطريق الوطني رقم 75 بالمكان المسمى “الركنية”، بولاية باتنة.

وحسب مصدر من الحماية المدنية لولاية باتنة، تمثل الحادث في اصطدام عنيف بين سيارتين.

وخلّف الحادث إصابة 5 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 20 و51 سنة، يعانون من إصابات وجروح مختلفة.

وفور وصول الإسعافات إلى الموقع، تمت معاينة الجرحى وتقديم الإسعافات الأولية الضرورية لهم في عين المكان. ليتم بعدها نقلهم مباشرة إلى المستشفى المحلي لاستكمال العلاج.