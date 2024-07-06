إصابة 5 أشخاص في حادث مرور  ببرج بوعريريج 

أصيب 5 أشخاص اليوم إثر حادث مرور وقع بولاية برج بوعريريج على مستوى الطريق السيار شرق-غرب منطقة الزنونة بلدية الياشير إتجاه الجزائر.

الحادث تمثل حادث مرور جسماني ببلدية الياشير وخلف إصابة 5 أشخاص بجروح.

وفور ذلك تنقل أفراد فصيلة الطريق السيار للدرك الوطني بالياشير إلى عين المكان من أجل إتخاذ الإجراءات اللازمة مع تسهيل حركة المرور .

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