إصابة 5 أشخاص في حادث مرور ببرج بوعريريج
بقلم م. فيصل
أصيب 5 أشخاص اليوم إثر حادث مرور وقع بولاية برج بوعريريج على مستوى الطريق السيار شرق-غرب منطقة الزنونة بلدية الياشير إتجاه الجزائر.
الحادث تمثل حادث مرور جسماني ببلدية الياشير وخلف إصابة 5 أشخاص بجروح.
وفور ذلك تنقل أفراد فصيلة الطريق السيار للدرك الوطني بالياشير إلى عين المكان من أجل إتخاذ الإجراءات اللازمة مع تسهيل حركة المرور .
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