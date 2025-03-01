إصابة 5 أشخاص في حادث مرور بتيزي وزو

سجلت مصالح الحماية المدنية، ظهيرة اليوم السبت، حادث مرور بالطريق الوطني رقم 25 بالمكان المسمى لفالي ، ببلدية و دائرة ذراع بن خذة ولاية تيزي وزو.

واوضحت المصالح نفسها، أنها تدخلت على الساعة 15سا35د، من أجل حادث إصطدام بين سيارتين . بالطريق الوطني رقم 25 بالمكان المسمى لفالي ، ببلدية و دائرة ذراع بن خذة.

حيث خلف الحادث إصابة 05 أشخاص تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

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