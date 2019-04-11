إصابة 5 أشخاص في حادث مرور بتيسيمسيلت

أصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة اثر حادث مرور وقع اليوم الخميس في مدينة برج بونعامة بتيسمسيلت.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، فإن الحادث الذي وقع بحي “حبان رابح” نتج عن اصطدام شاحنة لنقل الوقود بشاحنة صغيرة وسيارتين.

مما تسبب في إصابة 5 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 25 و60 سنة بجروح متفاوتة الخطورة.

وتم إجلاء المصابين إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بالمؤسسة العمومية الاستشفائية لبرج بونعامة، استنادا إلى نفس المصالح.

التي أضافت بأن جميع المصابين سيغادرون ذات المصلحة خلال الساعات المقبلة وذلك بعد تلقيهم العلاج الضروري.

ومن جهتها فتحت مصالح الشرطة تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.