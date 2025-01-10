إصابة 5 أشخاص في حادث مرور بخنشلة

‏تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية خنشلة، مدعومة من الوحدة الثانوية بابار، صباح هذا اليوم الجمعة، لأجل حادث مرور خلف إصابة 5 أشخاص.

ويتمثل الحادث، في إنحراف وانقلاب سيارة سياحية من نوع هيونداي أكسنت. بالطريق الوطني رقم 80 المكان المسمى مفترق الطرق بوتريد ببلدية بابار.

وخلف هذا الحادث إصابة 5 أشخاص ذكور، بإصابات متفاوتة الخطورة تتراوح أعمارهم بين 22 و52 سنة.

هذا وقدمت الإسعافات الأولية للمصابين، وتم تحويلهم على جناح السرعة إلى مصلحة الإستعجالات بمستشفى أحمد بن بلة خنشلة.