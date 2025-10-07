إصابة 5 أشخاص في حادث مرور بعين الدفلى

سجلت مصالح الحماية المدنية، صباح اليوم الثلاثاء، حادث مرور، على مستوى الطريق الولائي رقم 10، بولاية عين الدفلى، حيث خلف إصابة 5 أشخاص.

وأشارت ذات المصالح أنها تدخلت على الساعة 05سا40د إثر حادث اصطدام بين سيارتين بالطريق الولائي رقم 10. ببلدية و دائرة عين الدفلى.

كما أكدت أن الحادث خلّف إصابة 05 أشخاص لهم جروح خفيفة تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

