أخبار الجزائر

إصابة 5 أشخاص في حادث مرور بعين الدفلى

بقلم عايدة.ع
إصابة 5 أشخاص في حادث مرور بعين الدفلى
  • 116
  • 0

سجلت مصالح الحماية المدنية، صباح اليوم الثلاثاء، حادث مرور، على مستوى الطريق الولائي رقم  10، بولاية عين الدفلى، حيث خلف إصابة 5 أشخاص.

وأشارت ذات المصالح أنها تدخلت على الساعة 05سا40د إثر حادث اصطدام بين سيارتين بالطريق الولائي رقم  10. ببلدية و دائرة  عين الدفلى.

كما أكدت أن الحادث خلّف إصابة 05 أشخاص لهم جروح خفيفة تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

رابط دائم : https://nhar.tv/0zZWY
