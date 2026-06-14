إصابة 5 أشخاص في حادث مرور بمقرة

أصيب 5 أشخاص اليوم الأحد، بجروح متفاوتة إثر اصطدام بين شاحنة وسيارة بولاية الجلفة

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية مقرة على الساعة 12 سا 47 د بتاريخ 2026/06/14 بقرية المرابعة الطريق الوطني رقم 28 بلدية مقرة. من أجل حادث مرور يثمثل في إصطدام بين شاحنة وسيارة تجارية.

خلّف الحادث إصابة 5 أشخاص من جنس ذكر أعمارهم تتراوح بين 11 سنة و 39 سنة لهم آلام وإصابات مختلفة.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور