إصابة 5 أشخاص في حادث مرور بولاية المدية

شهدت ولاية المدية، اليوم، حادث مرور أسفر عن إصابة خمسة أشخاص، إثر اصطدام بين سيارة. وشاحنة على مستوى الطريق الوطني رقم 40، ببلدية ودائرة الشهبونية.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، فقد تم التدخل في حدود الساعة الثانية زوالًا. أين جرى إسعاف المصابين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و23 سنة. والذين تعرضوا لإصابات وجروح متفاوتة الخطورة.

وقد قدمت الإسعافات الأولية للضحايا في عين المكان. قبل تحويلهم إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج اللازم. فيما تبقى ظروف الحادث محل تحقيق من قبل الجهات المختصة.