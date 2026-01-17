إصابة 5 أشخاص في حريق شقة بسيدي بلعباس

أصيب 5 أشخاص في حادث نشوب حريق بشقة في الطابق الثالث لعمارة سكنية تتكون من (ط أ+04) بالمكان المسمى سيدي الجلالي ببلدية سيدي بلعباس.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 09سا40د، من أجل إخماد حريق شب بشقة. في الطابق الثالث لعمارة سكنية تتكون من (ط أ+04) بالمكان المسمى سيدي الجلالي ببلدية و دائرة سيدي بلعباس.

حيث تم إخماد ومنع انتشار الحريق إلى باقي أنحاء العمارة، في حين خلف هذا الحادث إصابة 05 أشخاص. بضيق في التنفس، تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

