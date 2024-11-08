إصابة 5 أشخاص في حريق شقة بسيدي عبد الله

أصيب 5 أشخاص باختناق وصعوبة في التنفس نتيجة اندلاع حريق داخل شقة بحي سيدي عبد الله في العاصمة

وتدخلت مصالح الحماية المدنية اليوم الجمعة على الساعة 11سا00د، من أجل إخماد حريق شب داخل شقة بالطابق الرابع لعمارة تتكون من ط أ+5 ، حي 3960 مسكن ببلدية و دائرة سيدي عبد الله.

وخلف الحادث إصابة 05 أشخاص بصعوبة في التنفس تم إسعافهم في عين المكان و نقل 03 منهم إلى مستشفى زرالدة. لتتمكن ذات المصالح من إخماد الحريق و منع انتشاره الى باقي أنحاء البناية