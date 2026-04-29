إصابة 5 أشخاص في حريق شقة بقسنطينة

سجلت مصالح الحماية المدنية بولاية قسنطينة، اليوم الأربعاء، حادث نشوب حريق داخل شقة، بالوحدة الجوارية 14 توسعة المدينة الجديدة علي منجلي.

وأوضحت المصالح نفسها، أنه تم التدخل من أجل إخماد الحريق، كما جرى إسعاف 05 أشخاص من كلا الجنسين. أعمارهم من 07 سنوات إلى 47 سنة، لهم ضيق في التنفس جراء استنشاق الدخان، و تم تحويلهم إلى مستشفى علي منجلي في حالة مستقرة. فيما جرى إخماد الحريق كليا.

