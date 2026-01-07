إصابة 5 أشخاص في حريق مسكن بالجلفة

سجلت مصالح الحماية المدنية بولاية الجلفة، صبيحة اليوم الأربعاء، نشوب حريق على مستوى مطبخ مسكن خاص بحي القعدة بمدينة الشارف.

وأشارت ذات المصالح، أن فرق الإسعاف التابعة للوحدة الثانوية بالشارف، تدخلت في حدود الساعة 11:48. لأجل حادث نشوب حريق على مستوى مطبخ مسكن خاص بحي القعدة بمدينة الشارف.

وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 03 سنوات و55 سنة، يعانون من ضيق في التنفس. حيث تم تقديم الإسعافات اللازمة لهم بعين المكان، قبل إجلائهم إلى المؤسسة الصحية بالشارف لتلقي العلاج.

كما تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق ومنع انتشاره إلى باقي أجزاء المسكن، دون تسجيل خسائر مادية أخرى.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور