إصابة 5 أشخاص في حريق مسكن بقسنطينة

إندلع حريق صبيحة اليوم داخل مسكن بولاية قسنطينة، تسبب في إصابة 5 أشخاص .

وتدخلت مصالح الحماية المدنية اليوم الثلاثاء على الساعة 09 سا 50د. من أجل إخماد حريق شب داخل مسكن بالطابق الثاني لبناية سكنية متكونة من “ط+5” بالمكان المسمى الوحدة الجوارية توسعة المقاطعة الغدارية “علي منجلي” ببلدية و دائرة الخروب.

وخلف الحريق إصابة 05 أشخاص لهم ضيق في التنفس تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي. في حين تم إخماد الحريق و منع انتشاره.