إصابة 5 أشخاص في حريق منزل بالمسيلة
بقلم نادية بن طاهر
تدخلت مصالح الحماية المدنية، في المسيلة، زوال اليوم الإثنين، من أجل إخماد حريق منزل أرضي بحي ميطر، ببلدية بوسعادة في المسيلة، خلف إصابة 5 أشخاص.
وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، شب حريق داخل غرفة بمنزل أرضي. ومكن التدخل السريع لمصالح الحماية المدنية، من إخماد الحريق ومنع انتشاره إلى باقي أنحاء المنزل.
وخلّف الحريق إصابة 5 أشخاص، 3 ضحايا لهم ضيق في التنفس جراء الدخان. وضحية لها حروق سطحية على مستوى اليدين والوجه، وأخرى لها جرح على مستوى اليد.
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