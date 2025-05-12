إصابة 5 أشخاص في حريق منزل بالمسيلة

تدخلت مصالح الحماية المدنية، في المسيلة، زوال اليوم الإثنين، من أجل إخماد حريق منزل أرضي بحي ميطر، ببلدية بوسعادة في المسيلة، خلف إصابة 5 أشخاص.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، شب حريق داخل غرفة بمنزل أرضي. ومكن التدخل السريع لمصالح الحماية المدنية، من إخماد الحريق ومنع انتشاره إلى باقي أنحاء المنزل.

وخلّف الحريق إصابة 5 أشخاص، 3 ضحايا لهم ضيق في التنفس جراء الدخان. وضحية لها حروق سطحية على مستوى اليدين والوجه، وأخرى لها جرح على مستوى اليد.