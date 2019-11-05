إصابة 5 أشخاص في حوادث المرور بتبسة

سجلت مصالح الحماية المدنية لتبسة، أمس الإثنين، حوادث مرور متفرقة، أسفرت عن إصابة 5 أشخاص، تم اسعافهم وتحويلهم لمختلف المستشفيات.

وحسب بيان لذات المصالح، صدمت سيارة شخص، بوسط مدينة تبسة، تم اسعافه وتحويله إلى استعجالات الجرف.

كما تدخلت ذات الوحدة من أجل اسعاف وتحويل فتاة تبلغ من العمر حوالي 19 سنة، صدمتها سيارة أمام كلية العلوم الانسانية بتبسة.

بالإضافة إلى وقوع حادث مرور على مستوى الطريق الوطني رقم 16 مدخل بلدية بئر العاتر ، بعد اصطدام بين سيارتين، أسفر عن إصابة شخصين.

وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بئر العاتر، وتم تحويل المصابين إلى الإستعجالات.

كما تدخلت لأجل حادث تمثل في انحراف سيارة واصطدامها بجدار أسفر عن إصابة شخص “34 سنة”، تم اسعافه وتحويله للمستشفى.

وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالماء الأبيض، لأجل حادث مرور تمثل في إنقلاب سيارة.