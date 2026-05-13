إصابة 5 أشخاص كحصيلة أولية إثر حادث اصطدام تسلسلي في باتنة

تدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 8 سا 35 دقيقة، من أجل حادث اصطدام تسلسلي بين حافلتين و سيارتين. على مستوى الطريق الوطني رقم 03، بلدية ودائرة باتنة.

و خلّف الحادث 5 مصابين لهم إصابات مختلفة، حيث تمّ إسعاف ونقل المصابين إلى المستشفى المحلي. فيما لا تزال العملية جارية.

وسُخّرت مصالح الحماية المدنية لهذا التدخل شاحنة إنقاذ، وسيارات إسعاف.

