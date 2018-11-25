إصابة 5 أشخاص من بينهم 3 تونسيين في حوادث مرور بتبسة

أصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، في 4 حوادث مرور وقعت بإقليم ولاية تبسة، أمس السبت، وفق ما أفاد به بيان لمصالح الحماية المدنية، اليوم الأحد.

ووقعت هذه الحوادث، في ثلاث مناطق بالولاية الحدودية، أين وقع الحادث الأول ببلدية العوينات، على مستوى الطريق الولائي رقم 88.

تمثل في إنقلاب سيارة سياحية، أدى إلى إصابة شخص يبلغ من العمر 23 عام تم إسعافه من قبل الحماية المدنية، ونقله إلى المستشفى.

فيما تدخلت الحماية المدنية لأجل حادث مروري وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 82 بالمكان المسمى الزيات بلدية عين الزرقاء.

أين إنقلبت سيارة سياحية “ترقيم تونسي” أدت إلى إصابة شخص من جنسية تونسية، تم إسعافه وتحويله إلى إستعجالات عين الزرقاء.

أما الحادث الثالث وقع بالكويف على مستوى الطريق الوطني رقم 82 بالمكان المسمى الزيات بلدية عين الزرقاء.

تمثل في إنقلاب سيارة سياحية “ترقيم تونسي”، أسفر عن إصابة شخصين “جنسية تونسية”، تم إسعافهما وتحويلهما إلى مستشفى المدينة.

في حين تدخلت الحماية المدنية لأجل حادث مروري، وقع على مستوى المكان المسمى حي ذراع الإمام بتبسة.

أين وقع إصدام بين سيارتين سياحيتين، أسفر عن إصابة شخص يبلغ من العمر حوالي 33 سنة، ليتم إسعافه وتحويله إلى الإستعجالات الطبية.