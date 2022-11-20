إصابة 5 أطفال في حادث مرور بتبسة

أصيب 5 أطفال في حادث مرور، وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 83 بفج قوراي ببلدية ودائرة الكويف، ولاية تبسة.

وقد تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة الكويف ووحدة القطاع للحماية المدنية بباب الزياتين صبيحة اليوم. لأجل حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 83 بفج قوراي ببلدية ودائرة الكويف.

وتمثل الحادث في اصطدام حافلة للنقل المدرسي وسيارة سياحية. أسفر الحادث عن تسجيل اصابة خمسة أطفال اعمارهم 11 و 15 سنة. واصابة سائق الحافلة والبالغ من العمر حوالي 39 سنة.

وقد تم إسعاف المصابين من طرف مصالحنا وتحويلهم الى مصلحة الاستعجالات الطبـية بالكويف.