إصابة 5 أفراد بحروق في ظروف غامضة بباتنة

تعرض أمس خمسة أشخاص من عائلة واحدة، إلى حروق متفاوتة الدرجات. أصيبوا بها داخل غرفة مسكنهم العائلي ببلدية تازولت.

ويتعلق الأمر برب العائلة البالغ من العمر 51 سنة وأربعة أبناء ولدوا بين سنوات 2004 و2008 نقلوا جميعهم الى مصلحة الاستعجالات بمستشفى باتنة الجامعي، قبل مغادرة ثلاثة منهم. فيما تم الإبقاء على الأب وأحد أبنائه نظرا لخطورة الحروق التي تعرضوا لها من الدرجتين الثانية والثالثة.

تجدر الإشارة الى أن مصالح الحماية المدنية قد تدخلت لاخماد الحريق الذي شب في ظروف غامضة. وباشرت بشأنها تحقيقات من طرف المصالح الأمنية المختصة للكشف عن أسبابها الحقيقية.

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