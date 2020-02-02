إصابة 5 لاعبين من فريق قصر الشلالة بجروح متفاوتة

أصيب أول أمس الجمعة ما لا يقل عن خمسة لاعبين بجروح متفاوتة الخطورة خلال المقابلة التي جمعت بين فريق شباب قصر الشلالة الذي يحتل المرتبة الثانية و فريق بلدية بوقرة بالبليدة المهدد بالسقوط.

وعلم من شهود عيان ان ظروف اجراء المقابلة التي تدخل في إطار الجولة الأولى من لقاء العودة الجهوي الاول البليدة سادها الضغط الكببر منذ انطلاقها.

ورغم تسجيل فريق بوقرة المضيف الهدف الاول لصالحه في الدقيقة 34 من الشوط الثاني الا ان لاعبيه استعملوا خشونة ضد لاعبي فريق قصر الشلالة الذين سعوا لتعديل النتيجة.

ووقعت ملاسنات كلامية خلال ذلك الى أن اعطى حكم المباراة ضربة جزاء مع قرب نهاية اللقاء في الدقيقة 43 لفريق قصر الشلالة.

وهنا لم يتمالك بعض لاعبي فريق بوقرة اعصابهم حيث تلقى اللاعب الذي كان بصدد تنفيذ ضربة الجزاء تهديدا مباشرا من بعض اللاعبين في حال سجل هدف التعادل.

هذا جعل كامل الفريق يعيش ضغطا وصف بالصعب الا أنه لم يتمكن من التسجيل ليعلن بعدها حكم اللقاء نهاية المباراة بهدف مقابل صفر لصالح فريق بوقرة.

ورغم فوزه الا ان لاعبي فريق شباب قصر الشلالة تعرضوا لاعتداءات عنيفة من طرف بعض لاعبي الفريق المنافس و مناصريهم الذين دخلوا الى الملعب مما أدى الى إصابة ما لا يقل عن 5 لاعبين بجروح منفاوتة.

إثنان منهما وصفت اصابتها بالخطيرة بعد ان تعرض أحدهم لضربة على مستوى الرأس تسببت في نزيف دموي و الاخر على مستوى العين و البقبة كانت على مستوى الظهر.

وتم تقديم لهم الاسعافات الأولية في الطريق و لدى وصولهم الى قصر الشلالة في ساعة متأخرة تم تحويلهم الى مستشفى بونعامة لاستكمال العلاج.

وقد تركت الحادثة حالة من الاستياء في صفوف الانصار الذين طالبوا بتدخل الجهة المعنية و قد علمت النهار ان مسؤولي فريق شباب قصر الشلالة بصدد تقديم شكوى مرفوقة بالأدلة منها المصورة الى رئيس لجنة الانضباط لاتخاذ الاجراءات اللازمة.