إصابة 6 أشخاص إثر إصطدام شاحنة وحافلة بخنشلة

أصيب 6 أشخاص في حادث مرور وقع صباح اليوم الإثنين، بالمكان المسمى محور الدوران قرب محطة خدمات جارامو ببلدية الحامة في خنشلة.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تمثل هذا الحادث في إصطدام بين شاحنة وحافلة للنقل الحضري خط الحامة وخنشلة.

وخلف هذا الحادث إصابة 6 أشخاص باصابات متفاوتة الخطورة تتراوح أعمارهم بين 27 و56 سنة.

أين تم إسعاف المصابين، وتحويلهم على جناح السرعة إلى قاعة الاستعجالات بمستشفى أحمد بن بلة خنشلة.

هذا وتنصح مصالح الحماية المدنية، مستعملي الطريق، أخذ الحيطة والحذر وإحترام جميع قواعد السلامة المرورية، للحفاظ على أرواحهم وأرواح الأخرين.