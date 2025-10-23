إصابة 6 أشخاص إثر حادث مرور في مستغانم
بقلم أسماء.ع
تدخلت مصالح الحماية المدنية، اليوم الخميس، على الساعة 7 سا و 52 دقيقة لأجل حادث انحراف شاحنة و اصطدامها بسيارة. على مستوى الطريق الولائي رقم 42، بالمكان المسمى دوار أولاد الشافع، بلدية و دائرة بوقيرات.
و خلّف الحادث إصابة 6 أشخاص بجروح مختلفة، تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.
