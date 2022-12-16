إصابة 6 أشخاص إثر حريق  بشقة في حي الشرفة بالشلف

أصيب 6 أشخاص عصر اليوم إثر حريق شب بشقة في حي الشرفة 430 مسكن ولاية الشلف.

وحسب مصالح الحماية المدنية الريق وقع في حدودالساعة الساعة 15سا و25د على مستوى شقة تقع بالطابق الثالث لعمارة بحي الشرفة 430 مسكن بذات الولاية.

الحادث خلف إصابة 6 أشخاص من اهل العمارة تتراوح أعمارهم بين شهرين و 55سنة بإختناق من جراء إستنشاقهم للدخان. أين تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى.

في حين تمكنت فرق الإطفاء من إخماد الحريق ومنعه من الإنتشار إلى باقي شقق عمارة مع تسجيل إحتراق الشقة بمحتوياتها .