إصابة 6 أشخاص بجروح في حادثي مرور بغليزان

تدخلت مصالح الحماية المدنية لغليزان، من أجل حادثي مرور، خلفا إصابة 6 أشخاص بجروح، في الطريق الوطني رقم 4، ببلديتي جديوية والحمادنة.

وتمثل الحادث الأول، في إصطدام حافلة لنقل المسافرين بسيارة نفعية ودراجة هوائية، على مستوى الطريق الوطني رقم 4 ببلدية جديوية.

أسفر هذا الحادث، عن إصابة سائق الدراجة الهوائية “55 سنة”، بجروح خطيرة في الرأس.

بالإضافة إلى إصابة 4 أشخاص آخرين بجروح، تترواح أعمارهم بين 27 و34 سنة.

تم إسعاف المصابين وتحويلهم إلى العيادة المتعددة الخدمات، بجديوية.

كما تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة الحمادنة، لأجل حادث مرور يتمثل في إصطدام سيارتين على مستوى الطريق الوطني رقم 4، بالمدخل الشرقي لبلدية الحمادنة.

أسفر الحادث، عن إصابة شخص واحد، تم إسعافه وتحويله إلى العيادة المتعددة الخدمات، بالحمادنة.