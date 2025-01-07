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أخبار الجزائر

إصابة 6 أشخاص بحروق إثر انفجار عبوات بلاستيكية بالكاليتوس

بقلم أمينة داودي
إصابة 6 أشخاص بحروق إثر انفجار عبوات بلاستيكية بالكاليتوس
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أصيب 6 أشخاص بحروق في أنحاء مختلفة من أجسادهم إثر انفجار عبوات بلاستيكية داخل مؤسسة ببلدية الكاليتوس دائرة براقي.

و تدخلت مصالح الحماية المدنية اليوم على الساعة 09سا 20د، من أجل انفجار عبوات بلاستيكية. داخل مؤسسة كانت موضوعة في الهواء الطلق. بمنطقة النشاطات بني حمدين ببلدية الكاليتوس دائرة براقي.

خلف الحادث إصابة 06 أشخاص بحروق، تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

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