إصابة 6 أشخاص في إنحراف حافلة بالبليدة

تدخلت مصالح الحماية المدنية، صباح اليوم الجمعة، من أجل حادث انحراف حافلة لنقل المسافرين على خط البليدة وخميس مليانة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، وقع الحادث، على مستوى الطريق السريع محول حي دريوش باتجاه شفة، ببلدية البليدة.

وخلف الحادث إصابة 6 أشخاص بجروح مختلفة، من بينهم شخص في حالة حرجة، تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

وسخرت مصالح الحماية المدنية لهذا التدخل، 3 سيارات إسعاف، وشاحنة إنقاذ.