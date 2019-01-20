إصابة 6 أشخاص في حادثي مرور منفصلين بتبسة

أصيب 6 أشخاص جراء حادثي مرور منفصلين، وقع اليوم الأحد، بولاية تبسة، حسبما أفاده بيان الحماية المدنية.

الحادث الأول بالشريعة، تمثل في إنقلاب سيارة، أسفر الحادث عن إصابة شخصين في الأربعنيات من العمر إصابات متفاوتة.

المصابان أعمارهما 41و47 سنة، على التوالي، تم إسعافهما وتحويلهما الى إستعجالات الطبية المتواجدة بالشريعة.

الحادث الثاني، وقع بئر العاتر، الذي تمثل في إصطدام سيارة وشاحنة، أسفرعن إصابة 4 أشخاص.

وأضاف البيان، أن أعمارالمصابين بين 21 و30 سنة، وقد تم إسعافهم وتحويلهم إلى إستعجالات بئر العاتر.