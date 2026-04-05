إصابة 6 أشخاص في حادث حافلة بجيجل

أصيب 6 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، إثر وقوع حادث مرور مروع بالمكان المسمى الوادي صغير ببلدية ودائرة العوانة في ولاية جيجل.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، وقع الحادث في حدود الساعة 15:05 زوالاً. وتمثل في اصطدام بين سيارة وحافلة صغيرة لنقل المسافرين.

وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص بجروح مختلفة، من بينهم شخصان في حالة حرجة. حيث قدمت لهم الإسعافات الأولية الضرورية في عين المكان قبل نقلهم إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج.