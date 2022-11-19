إصابة 6 أشخاص في حادث خطير بسيدي بلعباس

أصيب 6 أشخاص في حادث مرور خطير وقع ظهر اليوم السبت، بالطريق الوطني رقم 13 بسيدي لحسن في سيدي بلعباس.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تمثل الحادث في تصادم بين سيارتين سياحيتين.

مخلفا 6 جرحى لهم إصابات متفاوتة “4 ذكور و2 إناث”، حيث تترواح أعمارهم بين 5 و64 سنة.

وتم إسعاف الضحايا، ونقلهم إلى مصلحة الاستعجالات بسيدي بلعباس.

هذا وتدعو الحماية المدنية السائقين إلى الحيطة والحذر أثناء السياقة وتخفيض السرعة قدر الأمكان خاصة أثناء سقوط الأمطار.