إصابة 6 أشخاص في حادث مرور بإليزي

أصيب 6 أشخاص في حادث مرور خطير، وقع صبيحة اليوم الثلاثاء، بالطريق الوطني رقم 03 الرابط بين ولايتي ورقلة وإليزي على مستوى بلدية برج عمر إدريس.

وأوضح مركز الإعلان وتنسيق المرور للدرك الوطني “طريقي”، أن الحادث وقع بالطريق الوطني رقم 03. الرابط بين ولايتي ورقلة وإليزي بالضبط على مستوى بلدية برج عمر إدريس.

وحسب المعلومات الأولية أسفر عن إصابة ستة (06) أشخاص بجروح متفاوتة.

