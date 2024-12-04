 إصابة 6 أشخاص في حادث مرور بالبويرة

أصيب 6 أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادث مرور وقع على مستوى الطريق المزدوج سور الغزلان اتجاه البويرة، ببلدية ودائرة الهاشمية بولاية البويرة.

وحسب مصالح الحماية المدنية، الحادث تمثل إنحراف سيارة للنقل الجماعي على مستوى الطريق المزدوج. سور الغزلان اتجاه البويرة، ببلدية ودائرة الهاشمية.

حيث خلف الحادث 6 جرحى لهم إصابات مختلفة، تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

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