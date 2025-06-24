إصابة 6 أشخاص في حادث مرور بالبويرة 

أصيب 6 أشخاص في حادث مرور وقع على مستوى الطريق السيار شرق غرب اتجاه قسنطينة بتملاحت بلدية احنيف بولاية البويرة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت من أجل حادث مرور على مستوى الطريق السيار شرق غرب اتجاه قسنطينة. بتملاحت بلدية احنيف دائرة أمشدالة.

مشيرة أن الحادث تمثل في اصطدام ما بين سيارة وشاحنة نصف مقطورة خلف 06 مصابين. لهم إصابات مختلفة تم إسعافهم و نقلهم من طرف الحماية المدنية إلى مستشفى المهير بولاية برج بوعريريج.

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