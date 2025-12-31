إصابة 6 أشخاص في حادث مرور بالبيض

سجلت مصالح الحماية المدنية بالبيض، حادث مرور صبيحة اليوم الأربعاء، بالطريق الوطني رقم 47، ببلدية البيض، أسفر عن إصابة 6 أشخاص.

وتدخلت ذات المصالح على الساعة 07سا55د من أجل حادث انحراف وانقلاب حافلة من الحجم الصغير. بالطريق الوطني رقم 47، ببلدية ودائرة البيض.

حيث خلف الحادث إصابة 06 أشخاص (02 في حالة حرجة) تم إسعافهم وتحويلهم إلى المستشفى المحلي.

