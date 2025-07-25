إصابة 6 أشخاص في حادث مرور بالمدية

أصيب 6 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، إثر حادث مرور وقع صباح اليوم، بولاية المدية.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تدخلت مصالح الحماية المدنية لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

ووقع الحادث في حدود الساعة 11:30 صباحًا، في منطقة المڨيلة ببلدية سيدي دامد، التابعة لدائرة عين بوسيف.

وحسب مصادر من الحماية المدنية، فإن الحادث هو عبارة عن اصطدام بين سيارتين.

وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 42 و66 سنة، حيث يعانون من جروح مختلفة.

وقد تم إسعاف المصابين في عين المكان، قبل أن يتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

هذا وتؤكد مصالح الأمن على ضرورة توخي الحيطة والحذر على الطرقات، خاصة مع ارتفاع حركة المرور في الفترة الحالية.

كما تدعو ذات المصالح، السائقين إلى الالتزام بقواعد السلامة المرورية لتجنب وقوع مثل هذه الحوادث الأليمة.