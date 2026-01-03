إصابة 6 أشخاص في حادث مرور بالمسيلة

أصيب ستة أشخاص، من بينهم طفل، في حادث مرور وقع صباح اليوم على مستوى واد بورديم بالطريق الوطني رقم 08، بإقليم بلدية بن زوه، ولاية المسيلة.

وتمثل الحادث في اصطدام بين سيارتين، ما أسفر عن إصابات متفاوتة الخطورة .شملت أشخاصًا من كلا الجنسين، تتراوح أعمارهم بين 4 سنوات و64 سنة.

وتدخلت في عين المكان الوحدة الثانوية للحماية المدنية بوسعادة، مدعومة بعناصر الوحدة الثانوية للحماية المدنية سيدي عامر. وذلك على الساعة 10:05 صباحًا، حيث قامت بتقديم الإسعافات الأولية للمصابين.

