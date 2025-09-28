إصابة 6 أشخاص في حادث مرور ببسكرة

أصيب 6 أشخاص بجروح متفاوتة جراء وقوع حادث مرور بالطريق الوطني رقم 03، ببلدية القنطرة ولاية بسكرة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 06سا29د من أجل حادث انحراف وانقلاب شاحنة. بالطريق الوطني رقم 03، بلدية ودائرة القنطرة.

حيث خلّف الحادث إصابة 06 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 04 سنوات و 75 سنة لهم جروح مختلفة وحالات صدمة تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

