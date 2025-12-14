إصابة 6 أشخاص في حادث مرور بتيبازة

أصيب 6 أشخاص في حادث مرور وقع صبيحة اليوم الأحد، بالطريق السريع، ببلدية شرشال في ولاية تيبازة.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 07سا38د من أجل حادث اصطدام بين سيارتين بالطريق السريع، ببلدية ودائرة شرشال.

حيث أسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 19 سنة و 68 سنة لهم جروح مختلفة تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور