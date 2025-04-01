إصابة 6 أشخاص في حادث مرور بتيزي وزو

أصيب 6 أشخاص، في حادث مرور وقع صباح اليوم الثلاثاء، بالطريق الوطني رقم 12 ببلدية تيزي وزو بالقرب من محطة نقل المسافرين كاف النعجة.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت صباح اليوم على الساعة 07سا و 26 د من أجل حادث مرور. تمثل في اصطدام حافلة بسيارة خفيفة بالطريق الوطني رقم 12. ببلدية تيزي وزو بالقرب من محطة نقل المسافرين كاف النعجة.

مشيرة أن الحادث خلف 06 جرحى تم إسعاف 03 في عين المكان و نقل 03 آخرين إلى المستشفى المحلي بعد تلقيهم الإسعافات الأولية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور