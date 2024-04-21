إصابة 6 أشخاص في حادث مرور بتيزي وزو
بقلم عايدة.ع
سجلت مصالح الحماية المدنية، حادث مرور على مستوى الطريق الوطني رقم 12 ببلدية تادمايت، دائرة ذراع بن خذة بولاية تيزي وزو، أسفر عن إصابة 6 أشخاص.
وأوضحت مصالح نفسها، أنها تدخلت على الساعة 00سا12د ، من أجل حادث إنحراف سيارة بالطريق الوطني. رقم 12 ببلدية تادمايت، دائرة ذراع بن خذة.
حيث خلف الحادث إصابة 06 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 17سنة و 79سنة. لهم إصابات مختلفة تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.
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