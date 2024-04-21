إصابة 6 أشخاص في حادث مرور بتيزي وزو

سجلت مصالح الحماية المدنية، حادث مرور على مستوى الطريق الوطني رقم 12 ببلدية تادمايت، دائرة ذراع بن خذة بولاية تيزي وزو، أسفر عن إصابة 6 أشخاص.

وأوضحت مصالح نفسها، أنها تدخلت على الساعة 00سا12د ، من أجل حادث إنحراف سيارة بالطريق الوطني. رقم 12 ببلدية تادمايت، دائرة ذراع بن خذة.

حيث خلف الحادث إصابة 06 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 17سنة و 79سنة. لهم إصابات مختلفة تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.

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