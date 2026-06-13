إصابة 6 أشخاص في حادث مرور بغليزان

سجلت مصالح الحماية المدنية لولاية غليزان، السبت، حادث مرور على مستوى الطريق الولائي رقم 12 الرابط بين بلديتي يلل وسيدي سعادة “منطقة طهراوي”، ببلدية سيدي سعادة ، والذي أسفر عن إصابة 6 أشخاص.

وأوضحت المصالح نفسها، أن الحادث تمثل في اصطدام بين سيارتين بالطريق الولائي رقم 12 الرابط بين بلديتي يلل وسيدي سعادة “منطقة طهراوي”، بلدية سيدي سعادة ودائرة يلل.

مشيرة أن الحادث خلّف إصابة 06 أشخاص بجروح وإصابات بسيطة، تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

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