إعــــلانات
أخبار الجزائر

إصابة 6 أشخاص في حادث مروع بوهران

بقلم نادية بن طاهر
إصابة 6 أشخاص في حادث مروع بوهران
  • 152
  • 0

وتدخلت مصالح الحماية المدنية، اليوم السبت، إثر وقوع حادث مرور على الطريق الولائي رقم 91 بحي بن عربة، ببلدية مسرغين ودائرة بوتليليس في وهران.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تمثل الحادث في اصطدام بين سيارتين سياحيتين. مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بجروح مختلفة. وتتراوح أعمار المصابين بين 4 و47 سنة.

وقد قامت فرق الإسعاف بتقديم الإسعافات الأولية لجميع المصابين ونقلهم إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج اللازم.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/6DPDj
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر